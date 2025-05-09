Генштаб розповів, як пройшов другий день "перемир'я" від Путіна: де найбільше боїв

За даними Генштабу, російські загарбники завдали 22 авіаційних ударів, застосувавши 37 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 956 дронів-камікадзе та здійснили 3234 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку впродовж дня наші війська відбивали п’ять атак противника в районі Вовчанська, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбивали два штурми у районах Загризового та Нової Кругляківки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців неподалік Липового, Рідкодуба, Ямполівки та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини. Два боєзіткнення триває дотепер.

Вісім штурмових дій ворога в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського відбили українські захисники на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 10 бойових зіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Олександро-Шультиного, з яких три тривають дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька. Два боєзіткнення ще тривають.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 51 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Нова Полтавка, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Миролюбівки, Малинівки, Новомиколаївки і Троїцького. Дотепер тривають шість боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми підрахунками, українські воїни знешкодили 96 окупантів, 54 з них - безповоротно, знищили одну бойову броньовану машину і три автомобілі противника.

На Новопавлівському напрямку ворог 30 разів атакував поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Зеленого Поля. Двадцять дві атаки уже відбито, вісім боєзіткнень триває.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в районі Малих Щербаків, Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив шість невдалих спроб просунутись вперед.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 19 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 8 авіаційних ударів із застосуванням 13 керованих бомб, а також здійснив 283 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.