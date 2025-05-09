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Ще 1300 загарбників і засіб ППО: в Силах оборони оновили дані про втрати РФ

П'ятниця 09 травня 2025 07:32
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Ще 1300 загарбників і засіб ППО: в Силах оборони оновили дані про втрати РФ Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували ще 1300 російських загарбників, а також знищили 4 танки, 36 артсистем, 1 РСЗВ та 1 засіб протиповітряної оборони противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 963 270 (+1300) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 786 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 433 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 27 588 (+36) од.;
  • РСЗВ - 1 380 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1 157 (+1) од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 446 (+39) од.;
  • крилатих ракет - 3 197 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 47 724 (+120) од.;
  • спеціальної техніки - 3 875 од.

Ще 1300 загарбників і засіб ППО: в Силах оборони оновили дані про втрати РФ

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у вечірньому зведенні 8 травня від Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що попри оголошення Росією "парадного перемир'я" на фронті з початку доби відбулося 154 бойових зіткнень, тобто більше, ніж днем раніше.

Також у військовому командуванні поінформували, що третина із загальної кількості ворожих штурмів та атак фіксувалася на Покровському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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