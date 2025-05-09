За добу більше 190 зіткнень. Генштаб розповів про перший день "перемир'я"

Протягом минулої доби, 8 травня, на фронті відбулось 193 бойових зіткнення. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників, два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад зберігання військових запасів та чотири інші важливі об’єкти окупантів", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів. Росіяни намагались просунутися вперед поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське.

На Сіверському напрямку українські бійці відбили п'ять штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень в районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак на позиції Сил оборони поблизу Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку українські бійці зупинили 71 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське й не тільки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак противника поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного й не тільки.

На Оріхівському напрямку відбито три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку минулої доби підрозділи агресора здійснили п’ять безрезультатних спроб просунутись вперед на позиції наших військ.

На Курському напрямку відбито 19 атак російських загарбників.