Генштаб рассказал, как прошел второй день "перемирия" от Путина: где больше всего боев

По данным Генштаба, российские захватчики нанесли 22 авиационных удара, применив 37 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 956 дронов-камикадзе и осуществили 3234 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении в течение дня наши войска отражали пять атак противника в районе Волчанска, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении украинские защитники отражали два штурма в районах Загрызово и Новой Кругляковки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Липового, Редкодуба, Ямполовки и в направлении Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Восемь штурмовых действий врага в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского отбили украинские защитники на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано 10 боевых столкновений в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и в направлении Александро-Шультино, из которых три продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении россияне 15 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецка. Два боестолкновения еще продолжаются.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Александрополь, Новоторецкое, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Новая Полтавка, Луч, Елизаветовка, Даченское, Зверево, Удачное, Котляровка, Андреевка и в направлении Зари, Миролюбовки, Малиновки, Новониколаевки и Троицкого. До сих пор продолжаются шесть боестолкновений.

Сегодня на этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 96 оккупантов, 54 из них - безвозвратно, уничтожили одну боевую бронированную машину и три автомобиля противника.

На Новопавловском направлении враг 30 раз атаковал вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Отрадное, Ривнополь, Новоселка, Свободное Поле, Привольное и в направлении Новополя, Зеленого Поля. Двадцать две атаки уже отбиты, восемь боестолкновений продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в районе Малых Щербаков, Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении враг совершил шесть неудачных попыток продвинуться вперед.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили 19 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 8 авиационных ударов с применением 13 управляемых бомб, а также совершил 283 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.