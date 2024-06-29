Генштаб: росіяни не збавляють темпів на Покровському напрямку, але зазнають втрат

З початку 29 червня по всій лінії фронту вже відбулося 78 бойових зіткнень. Зокрема, росіяни продовжують тиснути на Покровському напрямку та шукають шляхи, щоб витіснити українські війська з позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на актуальне зведення Генштабу.

За даними Генштабу, росіяни наростили атаки майже по всьому фронту та застосовують авіацію. За початку доби ворог вже скинув 37 керованих авіабомб.

Ситуація на напрямках

Прикордоння Чернігівської та Сумської областей потерпає від артилерійських обстрілів з території РФ. Сьогодні росіяни били по районах населених пунктів Рясне, Есмань та Суходіл.

На Харківському напрямку від опівночі відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська. Ворог отримав відсіч та підраховує втрати.

На Куп’янському напрямку росіяни провели три атаки на українські позиції. Дві з них, біля Стельмахівки та Синьківки, ще тривають.

На Лиманському напрямку також продовжуються активні дії російських військ. Загальна кількість бойових зіткнень тут зросла до шести. Бої точаться у чотирьох локаціях неподалік Торського і Невського.

На Краматорському напрямку російські війська намагаються просунутись уперед в районах Часового Яру і Калинівки. Шість із восьми сьогоднішніх бойових зіткнень ще тривають.

На Торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилась до восьми. У цей час противник атакує в районах Торецька, Північного, Південного та Нью-Йорка. Активно працює ворожа авіація - п’ятьма КАБами російські загарбники бомбардували місто Торецьк.

На Покровському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони вже відбили 12 штурмових дій окупантів. Ще десять - тривають. Противник продовжує атаки біля Яснобродівки, у трьох локаціях неподалік села Воздвиженка, також по два бойових зіткнень продовжуються у районах Новоолександрівки, Прогреса і Новоселівки Першої.

Противник зазнає втрат внаслідок комплексного вогневого ураження, яке ведуть українські підрозділи. Авіація РФ била некерованими авіаційними ракетами по району Олександрополя і скинула по авіабомбі біля Воздвиженки та Іванівки.

На Курахівському напрямку ударів КАБами зазнав район Михайлівки. Відбито шість ворожих атак неподалік Костянтинівки і Парасковіївки.

На Времівському напрямку окупаційні війська активізувалися - шість разів намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Водяного і Урожайного. Два боєзіткнення ще тривають.

На Придніпровському напрямку три штурмових дії ворога успіху не мали. Втрат позицій на лівобережжі Дніпра не допущено.