Генштаб: россияне не сбавляют темпов на Покровском направлении, но несут потери

С начала 29 июня по всей линии фронта уже произошло 78 боевых столкновений. В частности, россияне продолжают давить на Покровском направлении и ищут пути, чтобы вытеснить украинские войска с позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальную сводку Генштаба.

По данным Генштаба, россияне нарастили атаки почти по всему фронту и применяют авиацию. В начале суток враг уже сверг 37 управляемых авиабомб.

Ситуация на направлениях

Приграничье Черниговской и Сумской областей страдает от артиллерийских обстрелов с территории РФ. Сегодня россияне били по районам населенных пунктов Рясное, Эсмань и Суходол.

На Харьковском направлении с полуночи произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска. Враг получил отпор и подсчитывает потери.

На Купянском направлении россияне провели три атаки на украинские позиции. Две из них, возле Стельмаховки и Синьковки, еще продолжаются.

На Лиманском направлении также продолжаются активные действия российских войск. Общее количество боевых столкновений здесь возросло до шести. Бои ведутся в четырех локациях недалеко от Торского и Невского.

На Краматорском направлении российские войска пытаются продвинуться вперед в районах Часового Яра и Калиновки. Шесть из восьми сегодняшних боевых столкновений еще продолжаются.

На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до восьми. В это время противник атакует в районах Торецка, Пивничного, Южного и Нью-Йорка. Активно работает вражеская авиация - пятью КАБами российские захватчики бомбили город Торецк.

На Покровском направлении с начала суток подразделения Сил обороны уже отразили 12 штурмовых действий оккупантов. Еще десять - продолжаются. Противник продолжает атаки возле Яснобродовки, в трех локациях недалеко от села Воздвиженка, также по два боевых столкновений продолжаются в районах Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой.

Противник несет потери вследствие комплексного огневого поражения, которое ведут украинские подразделения. Авиация РФ била неуправляемыми авиационными ракетами по району Александрополя и сбросила по авиабомбе возле Воздвиженки и Ивановки.

На Кураховском направлении удары КАБами получил район Михайловки. Отражены шесть вражеских атак недалеко от Константиновки и Парасковеевки.

На Времевском направлении оккупационные войска активизировались - шесть раз пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Водяного и Урожайного. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага успеха не имели. Потери позиций на левобережье Днепра не допущены.