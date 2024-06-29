Генштаб: россияне не сбавляют темпов на Покровском направлении, но несут потери
С начала 29 июня по всей линии фронта уже произошло 78 боевых столкновений. В частности, россияне продолжают давить на Покровском направлении и ищут пути, чтобы вытеснить украинские войска с позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальную сводку Генштаба.
По данным Генштаба, россияне нарастили атаки почти по всему фронту и применяют авиацию. В начале суток враг уже сверг 37 управляемых авиабомб.
Ситуация на направлениях
Приграничье Черниговской и Сумской областей страдает от артиллерийских обстрелов с территории РФ. Сегодня россияне били по районам населенных пунктов Рясное, Эсмань и Суходол.
На Харьковском направлении с полуночи произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска. Враг получил отпор и подсчитывает потери.
На Купянском направлении россияне провели три атаки на украинские позиции. Две из них, возле Стельмаховки и Синьковки, еще продолжаются.
На Лиманском направлении также продолжаются активные действия российских войск. Общее количество боевых столкновений здесь возросло до шести. Бои ведутся в четырех локациях недалеко от Торского и Невского.
На Краматорском направлении российские войска пытаются продвинуться вперед в районах Часового Яра и Калиновки. Шесть из восьми сегодняшних боевых столкновений еще продолжаются.
На Торецком направлении количество штурмов оккупантов увеличилось до восьми. В это время противник атакует в районах Торецка, Пивничного, Южного и Нью-Йорка. Активно работает вражеская авиация - пятью КАБами российские захватчики бомбили город Торецк.
На Покровском направлении с начала суток подразделения Сил обороны уже отразили 12 штурмовых действий оккупантов. Еще десять - продолжаются. Противник продолжает атаки возле Яснобродовки, в трех локациях недалеко от села Воздвиженка, также по два боевых столкновений продолжаются в районах Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой.
Противник несет потери вследствие комплексного огневого поражения, которое ведут украинские подразделения. Авиация РФ била неуправляемыми авиационными ракетами по району Александрополя и сбросила по авиабомбе возле Воздвиженки и Ивановки.
На Кураховском направлении удары КАБами получил район Михайловки. Отражены шесть вражеских атак недалеко от Константиновки и Парасковеевки.
На Времевском направлении оккупационные войска активизировались - шесть раз пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Водяного и Урожайного. Два боестолкновения еще продолжаются.
На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага успеха не имели. Потери позиций на левобережье Днепра не допущены.
Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла на фронте более 1000 солдат. Подробнее о потерях оккупантов за 28 июня - читайте по ссылке.
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