Ще 1070 окупантів, 7 танків і 57 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні проти України за добу 28 червня склали 1070 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення країна-агресор втратила близько 541560 військових. Крім того, Сили оборони України знищили 7 танків і 57 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, глава дослідницької організації, яка відстежує зброю, використану в атаках проти України з 2018 року, заявив у п'ятницю Раді Безпеки ООН про наявність "незаперечних" доказів того, що виявлені в Україні залишки балістичних ракет були поставлені з Північної Кореї.

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