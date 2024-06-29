Ще 1070 окупантів, 7 танків і 57 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні проти України за добу 28 червня склали 1070 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення країна-агресор втратила близько 541560 військових. Крім того, Сили оборони України знищили 7 танків і 57 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 541560 (+1070) осіб ліквідовано;
- танків - 8073 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 15505 (+25) од.;
- артилерійських систем - 14480 (+57) од.;
- РСЗВ - 1109 од.;
- засоби ППО - 871 од.;
- літаків - 359 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11538 (+29) од.;
- крилатих ракет - 2331 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19568 (+54) од.;
- спеціальної техніки - 2436 (+5) од.
Нагадаємо, глава дослідницької організації, яка відстежує зброю, використану в атаках проти України з 2018 року, заявив у п'ятницю Раді Безпеки ООН про наявність "незаперечних" доказів того, що виявлені в Україні залишки балістичних ракет були поставлені з Північної Кореї.
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