Генштаб: в районах Лук’янців та Вовчанська під Харковом ЗСУ перемістились на більш вигідні позиції

Загалом на Харківському напрямку станом на 23:00 14 травня підрозділи українських військ відбили 11 атак противника на напрямках Глибоке - Липці, Лук’янці - Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ. Три бойових зіткнення на той час ще тривали.

"На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

На цьому напрямку росіяни втратили 162 військовослужбовця, також знищено та пошкоджено 26 одиниць їхнього озброєння та військової техніки.

Просування ворога у Харківській області