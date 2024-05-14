В "Укренерго" назвали причину аварійних відключень світла в Україні

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Україна втратила великий обсяг потужностей на електростанціях і зараз її не вистачає. Тому вже протягом певного часу доводиться застосовувати відключення електроенергії для промисловості. Саме тому для великої кількості побутових споживачів відсутність світла могла проходити не помітно. Але дефіцит електроенергії в системі відчувається давно.

"Його можна компенсувати декількома способами: комерційний імпорт, який здійснюють компанії з Європи. Коли цього не вистачає "Укренерго" може застосувати аварійну допомогу з сусідніх країн, коли і цього не вистачає - ми можемо обмежити споживання промислових споживачів. Але коли не вистачає і цього, ми вимушені для збалансування залучити до обмеження не лише промисловість, але і населення", - розповів Кудрицький.

Однак сьогодні ввечері, 14 травня, через похолодання відбулося різке зростання споживання електроенергії.

"Це відбулося близько 21:00, і нам було треба застосувати екстрені заходи для балансування системи, щоб зберегти контроль над ситуацією. До 10% споживачів (у всіх областях - ред.) тимчасово відключено до кінця доби. Питання у тому, що не вистачає потужності українських електростанцій, щоб покрити споживання, і імпорту теж не вистачає", - сказав він.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, ввечері вівторка, 14 травня, у всіх областях України було запроваджено аварійні відключення світла. Детально про те, де відсутня електроенергія - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Дефіцит електроенергії пов'язаний х тим, що Росія під час своїх атак змогла зруйнувати ТЕЦ та ТЕС в Україні. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, атаки РФ знищили 80% теплогенерації в Україні.

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