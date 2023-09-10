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Генштаб просить українців повідомляти про позиції радарів РФ в окупації: як це зробити

Фото: Ілюстративне фото (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Українці в окупації можуть повідомляти про ворожі комплекси зв’язку та радіоелектронної боротьби (РЕБ) у "єВорог", щоб дрони ЗСУ працювали ще ефективніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Допоможіть нашим бійцям використовувати військові технології на повну. Повідомляйте в чатбот "єВорог" про комплекси зв’язку та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ця техніка дає змогу ворожим підрозділам обмінюватися інформацією та глушить наш звʼязок", - йдеться у повідомленні.

Що саме цікавить представників Генштабу

  • РЕБ "Житєль";
  • Редут "2УС";
  • "Борисоглєбськ";
  • "Репеллент".

Фото: Приклади техніки РФ (facebook.com/GeneralStaff.ua)

У Генштабі додали, що надсилати інформацію варто, якщо поряд немає окупантів. Також українців закликають видаляти дані з мобільного пристрою, щойно інформацію про позиції ворожої техніки буде надіслано представникам ЗСУ.

"Повідомляйте про техніку окупанта з головного екрана в застосунку "Дія" або за посиланням", - написали у Генеральному штабі ЗСУ.

ЗСУ знищують росіян

Українські військові знищили скупчення ворожої піхоти на Бахмутському напрямку. Росіяни намагалися сховатися в розбитих будівлях.

Також Сили оборони України знищили склад військового спорядження росіян поблизу смт Миронівський у Донецькій області.

Українські захисники знищили російський катер "Тунець" в Чорному морі. Під час операції було ліквідовано 6 окупантів.

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