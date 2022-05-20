Генштаб предупреждает. Агрессор определяет новые рубежи для пуска ракет по Украине

Российская армия ищет новые рубежи для запуска ракет по территории Украины. В частности, враг может вести обстрел из северной части оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.

"Агрессор определяет новые рубежи для пуска ракет по нашей стране. Как стало известно нашей разведке, российские экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отрабатывали условные пуски ракет из воздушного пространства северной части временно оккупированной территории АР Крым", - отметил Мотузяник.

Напомним, что сегодня российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Украине. В частности, под обстрел попал город Малин Житомирской области и Лубенская община Полтавской области.

Также украинская ПВО утром сбила российскую крылатую ракету в небе над Львовской областью.

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