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Генштаб попереджає. Агресор визначає нові рубежі для пуску ракет по Україні

Фото: спікер Міноборони Александр Мотузяник (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія шукає нові рубежі для запуску ракет по території України. Зокрема, ворог може вести обстріл з північної частини окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства оборони Александра Мотузяника.

"Агресор визначає нові рубежі для пуску ракет по нашій державі. Як стало відомо нашій розвідці, російські екіпажі дальніх бомбардувальників Ту-22М3 відпрацьовували умовні пуски ракет з повітряного простору північної частини тимчасово окупованої території АР Крим", - зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти завдали декілька ракетних ударів по Україні. Зокрема, під обстріл потрапило місто Малин Житомирської області та Лубенська громада Полтавської області.

Також українська ППО зранку збила російську крилату ракету у небі над Львівською областю.

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