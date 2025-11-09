Генштаб показав оновлені карти боїв: ситуація по напрямках станом на ранок 9 листопада

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував 41 ракету й скинув 126 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5276 дронів-камікадзе та здійснено 4697 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких понад сто - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

Миколаївка, Костянтинівка Донецької області;

Великомихайлівка, Радісне Дніпропетровської області;

Солодке, Залізничне, Софіївка, Оріхів Запорізької області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіабомби та здійснив 169 обстрілів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне.



На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки й Піщаного.



На Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Дерилове та у бік населеного пункту Коровин Яр.



На Слов’янському напрямку противник 15 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.



На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.



На Костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія.



На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Соснівка, Вороне, Новомиколаївка, Привілля та Красногірське.



На Гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.



На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.



На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.