Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 54 авиационных удара, применил 41 ракету и сбросил 126 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5276 дронов-камикадзе и осуществлено 4697 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых более ста - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Николаевка, Константиновка Донецкой области;

Великомихайловка, Радостное Днепропетровской области;

Сладкое, Железнодорожное, Софиевка, Орехов Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 11 боевых столкновений. Противник нанес 11 авиационных ударов, всего сбросил 23 управляемые авиабомбы и совершил 169 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого и в сторону населенных пунктов Двуречанское и Колодязное.



На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.



На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Дерилово и в сторону населенного пункта Коровин Яр.



На Славянском направлении противник 15 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Федоровки.



На Краматорском направлении наши воины отбили вражеское наступление в районе Железнянского.



На Константиновском направлении враг совершил девять атак вблизи Яблоновки, Щербиновки и в сторону Софиевки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 73 атаки агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Луч, Лисовка, Покровск, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Ореховое и Филиал.



На Александровском направлении Силы обороны отбили 18 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Орестополь, Сосновка, Вороное, Новониколаевка, Приволье и Красногорское.



На Гуляйпольском направлении состоялось десять боестолкновений в районах населенных пунктов Успеновка и Новоуспеновское.



На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения - оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Плавней.



На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку захватчиков.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.