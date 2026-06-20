Генштаб показав фото наслідків удару по Московському НПЗ, завод паралізовано

Наслідки атаки та масштабні руйнування

Військові підтвердили точне ураження цілей на території підприємства, яке відбулося під час масованих обстрілів російської інфраструктури 18 червня та в ніч на 19 червня.

На оприлюднених супутникових знімках чітко видно наслідки вибухів та пожежі.

Внаслідок атаки дронів на території Московського НПЗ знищено комплексну установку переробки нафти, а також три резервуари об'ємом по 10 тисяч кубічних метрів та один гігантський резервуар на 30 тисяч кубічних метрів.

Через ці пошкодження завод повністю припинив переробку нафти на невизначений термін.

Фото: наслідки атаки на Московський НПЗ (t.me/generalstaff_ua)

Паливна криза в РФ та удари по НПЗ

Нагадаємо, Сили оборони України регулярно здійснюють точні нальоти на об'єкти російського паливно-енергетичного комплексу, які забезпечують пальним окупаційні війська.

Вранці 18 червня невідомі дрони масово атакували Москву та Підмосков'я, внаслідок чого на місцевому нафтопереробному заводі спалахнули масштабні пожежі.