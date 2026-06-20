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Генштаб показал фото последствий удара по Московскому НПЗ, завод парализован

18:05 20.06.2026 Сб
2 мин
Уникальное оборудование превратилось в пепел после налета дронов
aimg Сергей Козачук
Фото: Московский НПЗ (Getty Images)

Московский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил работу в результате масштабной атаки украинских беспилотников. Точные удары привели к серьезным повреждениям технологического оборудования и резервуаров с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Последствия атаки и масштабные разрушения

Военные подтвердили точное поражение целей на территории предприятия, которое произошло во время массированных обстрелов российской инфраструктуры 18 июня и в ночь на 19 июня.

На обнародованных спутниковых снимках отчетливо видны последствия взрывов и пожара.

В результате атаки дронов на территории Московского НПЗ уничтожена комплексная установка по переработке нефти, а также три резервуара объемом по 10 тысяч кубических метров и один гигантский резервуар на 30 тысяч кубических метров.

Читайте также: В РФ из-за ударов дронов массово сгорает топливо и срываются миллионные контракты, - СМИ

Из-за этих повреждений завод полностью прекратил переработку нефти на неопределенный срок.

Фото: последствия атаки на Московский НПЗ (t.me/generalstaff_ua)

Топливный кризис в РФ и удары по НПЗ

Напомним, Силы обороны Украины регулярно наносят точные удары по объектам российского топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим топливом оккупационные войска.

Утром 18 июня неизвестные дроны массово атаковали Москву и Подмосковье, в результате чего на местном нефтеперерабатывающем заводе вспыхнули масштабные пожары.

Впоследствии международные СМИ выяснили, что под ударом оказался важнейший объект предприятия - агентство Reuters сообщило, что атака повредила нефтеперерабатывающий блок Euro+, запущенный в рамках модернизации завода.

Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что украинские дроны полностью остановили Московский НПЗ и приостановили переработку нефти на неопределенный срок из-за критических повреждений четырех крупных резервуаров и технологических установок.

Систематическое уничтожение российских топливных объектов уже вызвало серьезные экономические последствия для страны-агрессора. Как сообщали СМИ, в РФ из-за ударов дронов массово сгорает топливо и срываются миллионные контракты, а операторы нефтебаз и их клиенты массово судятся из-за уничтоженных сотен тонн бензина и дизельного топлива.

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