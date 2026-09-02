Генштаб підтвердив знищення літака МіГ-29 та гелікоптера Ка-27
Літак МіГ-29 та гелікоптер Ка-27 армії країни-агресорки більше не зможуть атакувати Україну. Дороговартісні літальні апарати знищено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.
Україна знищила МіГ-29 та Ка-27
Генштаб заявив: за результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення гелікоптера Ка-27 у районі аеродрому "Єйськ" Краснодарського краю РФ. ️Це сталося 30 серпня.
Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому "Міллерово" в Ростовській області РФ.
Уражено склади армії РФ
Генштаб повідомив ще про уражені 1 вересня та в ніч на 2 вересня цілі противника:
- склад боєприпасів у Володимирівці Донецької області;
- склад матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів в Очеретиному Донецької області;
- район зосередження озброєння та військової техніки противника у Речиці Брянської області РФ.
Ступінь завданих збитків уточнюється, каже Генштаб.
Раніше РБК-Україна писало, що 22 серпня Росія втратила ще один бойовий літак у Криму. На аеродромі "Саки" знищено Су-24М та чотири одиниці аеродромної техніки.
Також повідомлялося, що у ніч проти 13 серпня Сили оборони України вразили військові об'єкти РФ у Росії та на окупованих територіях, серед них - РЛС "Небо-У" у Севастополі, склади та пункт управління БПЛА.