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Генштаб підтвердив знищення літака МіГ-29 та гелікоптера Ка-27

16:53 02.09.2026 Ср
1 хв
Сили оборони України поповнили рахунок знищених повітряних цілей
aimg Олена Бджола
Генштаб підтвердив знищення літака МіГ-29 та гелікоптера Ка-27 Фото: російський літак МіГ-29 (Getty Images)
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Літак МіГ-29 та гелікоптер Ка-27 армії країни-агресорки більше не зможуть атакувати Україну. Дороговартісні літальні апарати знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Україна знищила МіГ-29 та Ка-27

Генштаб заявив: за результатами аналізу додаткових даних підтверджено знищення гелікоптера Ка-27 у районі аеродрому "Єйськ" Краснодарського краю РФ. ️Це сталося 30 серпня.

Також підтверджено знищення 27 серпня 2026 року літака МіГ-29 у районі аеродрому "Міллерово" в Ростовській області РФ.

Уражено склади армії РФ

Генштаб повідомив ще про уражені 1 вересня та в ніч на 2 вересня цілі противника:

  • склад боєприпасів у Володимирівці Донецької області;
  • склад матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів в Очеретиному Донецької області;
  • район зосередження озброєння та військової техніки противника у Речиці Брянської області РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється, каже Генштаб.

Раніше РБК-Україна писало, що 22 серпня Росія втратила ще один бойовий літак у Криму. На аеродромі "Саки" знищено Су-24М та чотири одиниці аеродромної техніки.

Також повідомлялося, що у ніч проти 13 серпня Сили оборони України вразили військові об'єкти РФ у Росії та на окупованих територіях, серед них - РЛС "Небо-У" у Севастополі, склади та пункт управління БПЛА.

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