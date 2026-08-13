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Україна знищила РЛС "Небо-У" вартістю 100 млн. доларів

18:06 13.08.2026 Чт
2 хв
Серед цілей виявилася важлива система контролю повітряного простору
aimg Анастасія Никончук
Україна знищила РЛС "Небо-У" вартістю 100 млн. доларів Фото: РЛС "Небо-У" (росЗМІ)
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У ніч проти 13 серпня Сили оборони України вразили військові об'єкти РФ у Росії та на окупованих територіях, серед них — РЛС "Небо-У" у Севастополі, склади та пункт управління БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ у мережі Telegram.

У Севастополі вразили РЛС

За даними Сил оборони, у Севастополі вражена російська РЛС "Небо-У". Це далекобійна трикоординатна станція метрового діапазону, призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, включаючи літаки, крилаті та балістичні ракети.

Поразка станції знижує можливості російських військ контролювати повітряний простір та своєчасно виявляти повітряні цілі.

Які ще об'єкти атакували

Українські військові також вразили пункт управління БПЛА у районі Мирного Запорізької області, склад пально-мастильних матеріалів біля Довжанська Луганської області та склад боєприпасів у районі Нового Гаю Запорізької області.

Крім того, під удар потрапив склад матеріально-технічних засобів біля Каланчака Херсонської області та місце зосередження російських військових у районі Бутирок Білгородської області РФ.

За даними Сил оборони, робота з ключових об'єктів противника продовжується.

Нагадуємо, що 12 серпня Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських військ у тимчасово окупованому Криму: в районі Новофедорівки вражено диспетчерську вежу аеродрому "Саки", а біля Чорноморського - ретранслятор управління ударними безпілотниками.

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