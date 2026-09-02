Генштаб подтвердил уничтожение самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27

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Самолет МиГ-29 и вертолет Ка-27 армии страны-агрессора больше не смогут атаковать Украину. Дорогостоящие летательные аппараты уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Украина уничтожила МиГ-29 и Ка-27 Генштаб заявил: по результатам анализа дополнительных данных подтверждено уничтожение вертолета Ка-27 в районе аэродрома "Ейск" Краснодарского края РФ. Это произошло 30 августа. Также подтверждено уничтожение 27 августа 2026 самолета МиГ-29 в районе аэродрома "Миллерово" в Ростовской области РФ. Поражены склады армии РФ Генштаб сообщил еще о пораженных 1 сентября и в ночь на 2 сентября целях противника: склад боеприпасов во Владимировке Донецкой области;

склад материально-технических средств подразделения оккупантов в Очеретино Донецкой области;

район сосредоточения вооружения и военной техники противника в Речице Брянской области РФ. Степень нанесенного ущерба уточняется, говорит Генштаб. Ранее РБК-Украина писало, что 22 августа Россия лишилась еще одного боевого самолета в Крыму. На аэродроме "Саки" уничтожены Су-24М и четыре единицы аэродромной техники.