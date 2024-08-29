Генштаб підтвердив втрату F-16, причини встановлюються

За даними Генштабу, в ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.

Однак під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Пізніше зʼясувалося, що літак зазнав катастрофи, льотчик загинув.

"Для зʼясування причин аварії призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака", - сказано у повідомленні.

Що передувало

Сьогодні видання The Wall Street Journal написало про те, що нібито розбився один з винищувачів F-16, які Україна нещодавно отримала від союзників. РБК-Україна зверталося за коментарем до Повітряних сил, але там не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

Пізніше у Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся. Він загинув 26 серпня, під час масштабної атаки РФ по Україні. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. Пілотом якого саме літака був Месь - не вказувалось. Однак прес-служба 144-го винищувального крила Повітряних сил Нацгвардії США повідомляла, що Месь проходив навчання на F-16 у Штатах.

Пізніше CNN написало, що під час аварії американського винищувача F-16 загинув український пілот. У виданні згадують Олексія Меся, відомого як "Moonfish".