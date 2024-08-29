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Генштаб подтвердил потерю F-16, причины устанавливаются

Фото: F-16 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Истребители F-16 Вооруженных Сил Украины были задействованы во время отражения атаки РФ 26 августа. Во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Генштаб.

По данным Генштаба, в ходе воздушного боя самолеты F-16 продемонстрировали свою высокую эффективность, бортовым вооружением были сбиты четыре крылатых ракеты врага.

Однако во время захода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, летчик погиб.

"Для выяснения причин аварии назначена специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета", - говорится в сообщении.

По данным источников РБК-Украина, речь о пилоте Алексее Меся. О его гибели накануне сообщили Воздушные силы.

Что предшествовало

Сегодня издание The Wall Street Journal написало о том, что якобы разбился один из истребителей F-16, которые недавно получила Украина от союзников. РБК-Украина обращалась за комментарием к Воздушным силам, но там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Позже в Воздушных силах сообщили о гибели пилота Алексея Меся. Он погиб 26 августа во время масштабной атаки РФ по Украине. Тогда пилот сбил три вражеских ракеты и беспилотник. Пилотом какого именно самолета был Месь – не указывалось. Однако пресс-служба 144-го истребительного крыла Воздушных сил Нацгвардии США сообщала, что Месь проходил обучение на F-16 в Штатах.

Позже CNN написало, что в результате аварии американского истребителя F-16 погиб украинский пилот. В издании упоминают Алексея Меся, известного как "Moonfish".

Масштабная атака РФ 26 августа

В понедельник, 26 августа, Российская Федерация нанесла самый масштабный за 2,5 года удар по Украине. Россияне запустили по территории нашей страны 127 ракет и 109 дронов-камикадзе.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что силам ПВО удалось сбить 102 вражеских ракеты и 99 БпЛА .

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