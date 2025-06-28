Генштаб підтвердив ураження ворожих складів у Брянській області: подробиці удару

Головне управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по складах боєприпасів російського агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, сьогодні, 28 червня, українськими військовими було уражено склади боєприпасів у Брянській області
Зокрема, удар було здійснено по складах 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ), що у Брянській області РФ.
"Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об'єкта. Результати уточнюються", - зазначили в штабі.
За їх даними, Сили оборони й надалі продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.
Зауважимо, що раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони ГУР Міноборони "привітали" Брянськ з Днем Конституції України.
Варто додати, що ввечері 26 червня ударні дрони ГУР вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ. Після чотирьох вибухів почалася пожежа на нафтобазі.
За даними джерел РБК-Україна, склади атакували українські дрони "Бобер", "Баклан" і "Обрій".
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