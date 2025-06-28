Дрони ГУР атакували військові об'єкти Брянська у День Конституції, - джерела

Дрони ГУР Міноборони "привітали" Брянськ з Днем Конституції України. Були атаковані військові об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Джерела РБК-Україна зазначають, що ударні безпілотники Головного управління розвідки вранці 28 червня атакували військові об'єкти Брянська. Як повідомили місцеві ЗМІ, у місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї.

"Ой, как 2 раза жахнуло! Взялись за нас конкретно", - скаржаться у соцмережах місцеві жителі, які чули прольоти невідомих БПЛА та сильні вибухи.

При цьому місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи, а лише нагадала про заборону зйомки та публікації відео нібито "наслідків роботи ППО".

Як повідомили джерела у розвідці, сьогодні дрони ГУР уразили об'єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

