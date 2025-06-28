Генштаб подтвердил поражение вражеских складов в Брянской области: подробности удара

По данным Генштаба, сегодня, 28 июня, украинскими военными были поражены склады боеприпасов в Брянской области

В частности, удар был осуществлен по складам 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ), что в Брянской области РФ.

"Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта. Результаты уточняются", - отметили в штабе.

По их данным, Силы обороны и в дальнейшем продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.