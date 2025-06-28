Генштаб подтвердил поражение вражеских складов в Брянской области: подробности удара

Главное управление разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по складам боеприпасов российского агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, сегодня, 28 июня, украинскими военными были поражены склады боеприпасов в Брянской области
В частности, удар был осуществлен по складам 1060 Центра материально-технического обеспечения (бывший 120 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ), что в Брянской области РФ.
"Подтверждено поражение цели и пожар на территории объекта. Результаты уточняются", - отметили в штабе.
По их данным, Силы обороны и в дальнейшем продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Заметим, что ранее источники РБК-Украина сообщали, что дроны ГУР Минобороны "поздравили" Брянск с Днем Конституции Украины.
Стоит добавить, что вечером 26 июня ударные дроны ГУР поразили в Брянске склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра МТЗ ВС РФ. После четырех взрывов начался пожар на нефтебазе.
По данным источников РБК-Украина, склады атаковали украинские дроны "Бобер", "Баклан" и "Горизонт".
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