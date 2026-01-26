Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ на Кубані та інших об'єктів ворога

Уражено НПЗ у Краснодарському краї

За даними Генштабу, щорічний потенційний об’єм переробки цього підприємства перевищує 4 млн тонн нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією уражено елементи установки первинної переробки нафти", - йдеться у повідомленні.

Інші ураження

Також Сили оборони уразили склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької (м. Донецьк) та Запорізької (с. Солодководне) областей.

Крім того, завдано ударів по пункту управління БпЛА підрозділу у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецька обл.) та по скупченнях живої сили ворога в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) і Колісниківки (ТОТ Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів уточнюється.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.