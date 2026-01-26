UA

Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ на Кубані та інших об'єктів ворога

Фото: Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ на Кубані (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 26 січня Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі нафтопереробного заводу в Слов’янську-на-Кубані (Краснодарський край, РФ). Крім того, було уражено низку інших об’єктів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ в Telegram.

Уражено НПЗ у Краснодарському краї

За даними Генштабу, щорічний потенційний об’єм переробки цього підприємства перевищує 4 млн тонн нафти. Цей завод є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора. 

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу та вибухи в районі цілі. За попередньою інформацією уражено елементи установки первинної переробки нафти", - йдеться у повідомленні.

Інші ураження

Також Сили оборони уразили склади матеріально-технічного забезпечення підрозділів загарбників на тимчасово окупованих територіях Донецької (м. Донецьк) та Запорізької (с. Солодководне) областей.

Крім того, завдано ударів по пункту управління БпЛА підрозділу у районі Великої Новосілки (ТОТ Донецька обл.) та по скупченнях живої сили ворога в районах Юнаківки (ТОТ Сумської області) і Колісниківки (ТОТ Харківської області). Кількість знищених та поранених окупантів уточнюється.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Атаки на НПЗ у Краснодарському краї

Нагадаємо, сьогодні вночі у Росії поскаржилися на атаку невідомих дронів на Краснодарський край. Вибухи пролунали в місті Слов'янськ-на-Кубані, після них місцеві жителі спостерігали заграву від пожежі.

Влада атаку визнала і заявила про "уламки", що впали на території одразу двох підприємств, внаслідок чого на обох об'єктах виникли пожежі.

Це не перший випадок подібних атак.

Раніше, у ніч на 17 грудня, Слов’янськ-на-Кубані також зазнав удару дронів. Тоді під загрозу потрапив НПЗ, де після вибуху виникла пожежа.

В ніч на 10 січня минулого року у Слов'янську-на-Кубані теж прогриміли вибухи. Це сталося на тлі загрози застосування дронів і ракетної небезпеки.

Ще одна атака на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані була 17 березня. Тоді там теж лунали вибухи і була пожежа.

