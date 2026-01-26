Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ на Кубани и других объектов врага

Атаки на НПЗ в Краснодарском крае

Напомним, сегодня ночью в России пожаловались на атаку неизвестных дронов на Краснодарский край. Взрывы прогремели в городе Славянск-на-Кубани, после них местные жители наблюдали зарево от пожара.

Власти атаку признали и заявили об "обломках", упавших на территории сразу двух предприятий, в результате чего на обоих объектах возникли пожары.

Это не первый случай подобных атак.

Ранее, в ночь на 17 декабря, Славянск-на-Кубани также подвергся удару дронов. Тогда под угрозу попал НПЗ, где после взрыва возник пожар.

В ночь на 10 января прошлого года в Славянске-на-Кубани тоже прогремели взрывы. Это произошло на фоне угрозы применения дронов и ракетной опасности.

Еще одна атака на НПЗ в Славянске-на-Кубани была 17 марта. Тогда там тоже раздавались взрывы и был пожар.