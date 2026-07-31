Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Волгограді: що ще атакували українські дрони

Сили оборон України у ніч на 31 липня уразили Волгоградський НПЗ, авіазавод, порт, комплекс РЕБ "Поле-21" та інші об'єкти російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ та СБУ.
У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді (Волгоградська область, РФ).
Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства.
"Лукойл-Волгограднефтепереработка" - один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Потужність переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік.
Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіапальне. Задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ.
Масштаби збитків встановлюються.
Також уражено комплекс радіоелектронної боротьби окупантів "Поле-21" у районі Голубівки Луганської області.
Крім того, уражено склад боєприпасів в районі Наумівки (АР Крим) та пункт управління противника в районі Бахмута Донецької області.
Також СБУ спільно із Силами оборони атакували авіазавод у тимчасово окупованій Євпаторії. Було уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех.
Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де зафіксовано масштабну пожежу.
Нагадаємо, українські дрони вночі 31 липня вкотре атакували низку регіонів Росії. Зокрема, безпілотники FP-1 уразили логістичний хаб Wildberries та НПЗ у Волгограді.
Вибухи лунали й у Казані та Зеленодольську. За попередніми даними, під удар могли потрапити об'єкти Wildberries.
У Нижньокамську також повідомляли про атаку на НПЗ "ТАІФ-НК".
А у Каспіську місцеві жителі повідомляли про атаку дронів та вибухи в районі морського порту.