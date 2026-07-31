Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Волгограде: что еще атаковали украинские дроны

Силы обороны Украины в ночь на 31 июля поразили Волгоградский НПЗ, авиазавод, порт, комплекс РЭБ "Поле-21" и другие объекты российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ и СБУ.
В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде (Волгоградская область, РФ).
Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.
"Лукойл-Волгограднефтепереработка" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Мощность переработки составляет около 15 млн. тонн нефти в год.
Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное и авиатопливое. Задействованное в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.
Масштабы ущерба устанавливаются.
Также поражен комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов "Поле-21" в районе Голубовки Луганской области.
Кроме того, поражен состав боеприпасов в районе Наумовки (АР Крым) и пункт управления противника в районе Бахмута Донецкой области.
Также СБУ совместно с Силами обороны атаковали авиазавод во временно оккупированной Евпатории. Были поражены два ангара для хранения авиационной техники и производственный цех.
Также под удар попала инфраструктура порта Тамань, где зафиксирован масштабный пожар.
Напомним, украинские дроны ночью 31 июля в очередной раз атаковали ряд регионов России. В частности, беспилотники FP-1 поразили логистический хаб Wildberries и НПЗ в Волгограде.
Взрывы раздавались и в Казани и Зеленодольске. По предварительным данным, под удар могли попасть объекты Wildberries.
В Нижнекамске также сообщали об атаке на НПЗ "ТАИФ-НК".
А в Касписке местные жители сообщали об атаке дронов и взрывах в районе морского порта.