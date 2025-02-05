Генштаб підтвердив ураження "міні-НПЗ" у Краснодарському краї

Удари по території Росії

Україна регулярно завдає ударів по російських нафтопереробних заводах (НПЗ) з метою виснаження логістики й військової економіки ворога. Наприклад, цієї ночі росіяни жалілись на вибухи у Краснодарському краї. Через дроновий удар сталася пожежа на нафтобазі, що розташована біля Канівського району.

Як пізніше розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, уражена нафтобаза належить нафтопереробному підприємству, яке здатне переробляти до 320 тисяч тонн нафти на рік.

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