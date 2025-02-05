Генштаб подтвердил поражение "мини-НПЗ" в Краснодарском крае

В ночь на 5 февраля, подразделения Службы безопасности Украины (СБУ), во взаимодействии с Силами обороны успешно поразили ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов, как рассказывает Генштаб, позиционируется как "мини-НПЗ". В частности он привлечен к поставке бензина и дизеля российским оккупантам.
После успешного попадания на объекте возник пожар. Сейчас результаты поражения уточняются.
Тем временем подразделения Сил беспилотных систем ВСУ успешно ударили по зенитному ракетному комплексу "Бук", который находился на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Генштаб подтверждает успешное попадание и повреждение цели.
Украина регулярно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) с целью истощения логистики и военной экономики врага. Например, этой ночью россияне жаловались на взрывы в Краснодарском крае. Из-за дронового удара произошел пожар на нефтебазе, расположенной возле Каневского района.
Как позже рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пораженная нефтебаза принадлежит нефтеперерабатывающему предприятию, которое способно перерабатывать до 320 тысяч тонн нефти в год.
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