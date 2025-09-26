Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ у Краснодарському краї РФ

Як уточнили у Генштабі, НПЗ атакували підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Операція відбувалася в межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до російських військових частин.

Афіпський НПЗ переважно виробляє бензини, дизель та авіаційний гас; його річна потужність переробки становить близько 6,25 млн тонн і він залучений до забезпечення російської армії.

За попередніми даними, по об’єкту зафіксовано влучання та пожежу. Ступінь і повні деталі ураження уточнюються.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони й надалі вживатимуть заходів, спрямованих на підрив наступального потенціалу російських загарбників та змушення РФ припинити збройну агресію проти України.