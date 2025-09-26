RU

Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае РФ

Фото: Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ в Краснодарском крае РФ (facebook.com MchsRussia)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 26 сентября украинские военные в очередной раз нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Подтверждено попадание и пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Как уточнили в Генштабе, НПЗ атаковали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Операция проходила в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в российские воинские части.

Афипский НПЗ преимущественно производит бензины, дизель и авиационный керосин; его годовая мощность переработки составляет около 6,25 млн тонн и он задействован в обеспечении российской армии.

По предварительным данным, по объекту зафиксировано попадание и пожар. Степень и полные детали поражения уточняются.

В Генштабе отметили, что Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры, направленные на подрыв наступательного потенциала российских захватчиков и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

 

Атаки на Афипский НПЗ

Напомним, сегодня стало известно, что в результате ночной атаки дронов загорелся один из крупнейших нефтезаводов России, который производит топливо для российской армии. Речь шла об Афипском НПЗ.

Стоит добавить, что этот нефтеперерабатывающий завод в России неоднократно становился целью украинских дронов.

Последний раз его атаковали 28 августа, когда в результате удара возник большой пожар. Накануне, 7 августа, объект также подвергся атаке.

