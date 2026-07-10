Генштаб підтвердив удар по одному з найбільших НПЗ півдня Росії

Українські військові вчергове атакували Ільський НПЗ у Краснодарському краї.

На території підприємства, яке є одним із найбільших на півдні РФ та переробляє до 6,6 млн тонн нафти на рік, після вибухів спалахнула пожежа. Його продукцію російські окупанти використовують для забезпечення своєї військової логістики.

Також під удар потрапили об'єкти у Ростовській області. Пожежу зафіксували на нафтовому терміналі "Курганнефтепродукт" у Таганрозі, а на нафтобазі "Азовнефтепродукт" в Азові пролунали вибухи та піднявся дим. Обидва підприємства армія РФ використовує для зберігання та розподілу пального.

Крім того, Сили оборони атакували комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" у Ленінградській області. Це підприємство переробляє близько 7 млн тонн газового конденсату на рік і задіяне у постачанні російської армії.

Знищення флоту та складів

Українські сили завдали значних збитків російському флоту, уразивши одразу 18 суден. Серед них:

13 танкерів;

3 суховантажі;

1 паром;

1 допоміжне судно.

Усі ці судна окупанти використовували для транспортування паливно-мастильних матеріалів та військових вантажів, необхідних для ведення війни проти України.

Крім того, під ударом був склад паливно-мастильних матеріалів російських військ, розташований у районі Розівки Запорізької області.

Наразі остаточні результати всіх уражень та точний ступінь завданих ворогу збитків уточнюються.