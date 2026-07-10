RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Генштаб подтвердил удар по одному из крупнейших НПЗ юга России

19:26 10.07.2026 Пт
2 мин
Под ударом также оказались сразу 13 российских танкеров
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский военный (facebook.com bsp.donbas)

Силы обороны Украины в ночь на 10 июля поразили 18 российских судов, несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и складов с горючим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Украинские военные в очередной раз атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае.

На территории предприятия, которое является одним из крупнейших на юге РФ и перерабатывает до 6,6 млн тонн нефти в год, после взрывов вспыхнул пожар. Его продукцию российские оккупанты используют для обеспечения своей военной логистики.

Также под удар попали объекты в Ростовской области. Пожар был зафиксирован на нефтяном терминале "Курганнефтепродукт" в Таганроге, а на нефтебазе "Азовнефтепродукт" в Азове раздались взрывы и поднялся дым. Оба предприятия армия РФ использует для хранения и распределения горючего.

Кроме того, Силы обороны атаковали комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области. Это предприятие перерабатывает около 7 млн тонн газового конденсата в год и задействовано в поставках российской армии.

Уничтожение флота и складов

Украинские силы нанесли значительный ущерб российскому флоту, поразив сразу 18 судов. Среди них:

  • 13 танкеров;
  • 3 сухогруза;
  • 1 паром;
  • 1 вспомогательное судно.

Все эти суда оккупанты использовали для транспортировки горюче-смазочных материалов и военных грузов, необходимых для ведения войны против Украины.

Кроме того, под ударом был склад горюче-смазочных материалов российских войск, расположенный в районе Розовки Запорожской области.

Сейчас окончательные результаты всех поражений и точная степень нанесенного врагу ущерба уточняются.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что в стране-агрессоре не осталось нефтеперерабатывающих заводов, которые не находились бы под украинскими ударами.

Отметим, производство бензина в России покрывает лишь около 65% от сезонного спроса. В результате ударов украинских дронов остановились крупнейшие НПЗ страны-агрессора.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияНПЗГенштаб ВСУВойна в Украине