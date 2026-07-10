Генштаб подтвердил удар по одному из крупнейших НПЗ юга России

Силы обороны Украины в ночь на 10 июля поразили 18 российских судов, несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и складов с горючим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
Украинские военные в очередной раз атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае.
На территории предприятия, которое является одним из крупнейших на юге РФ и перерабатывает до 6,6 млн тонн нефти в год, после взрывов вспыхнул пожар. Его продукцию российские оккупанты используют для обеспечения своей военной логистики.
Также под удар попали объекты в Ростовской области. Пожар был зафиксирован на нефтяном терминале "Курганнефтепродукт" в Таганроге, а на нефтебазе "Азовнефтепродукт" в Азове раздались взрывы и поднялся дым. Оба предприятия армия РФ использует для хранения и распределения горючего.
Кроме того, Силы обороны атаковали комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области. Это предприятие перерабатывает около 7 млн тонн газового конденсата в год и задействовано в поставках российской армии.
Украинские силы нанесли значительный ущерб российскому флоту, поразив сразу 18 судов. Среди них:
Все эти суда оккупанты использовали для транспортировки горюче-смазочных материалов и военных грузов, необходимых для ведения войны против Украины.
Кроме того, под ударом был склад горюче-смазочных материалов российских войск, расположенный в районе Розовки Запорожской области.
Сейчас окончательные результаты всех поражений и точная степень нанесенного врагу ущерба уточняются.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что в стране-агрессоре не осталось нефтеперерабатывающих заводов, которые не находились бы под украинскими ударами.
Отметим, производство бензина в России покрывает лишь около 65% от сезонного спроса. В результате ударов украинских дронов остановились крупнейшие НПЗ страны-агрессора.