Генштаб подтвердил удар по одному из крупнейших НПЗ юга России

Силы обороны Украины в ночь на 10 июля поразили 18 российских судов, несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и складов с горючим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Украинские военные в очередной раз атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае.

На территории предприятия, которое является одним из крупнейших на юге РФ и перерабатывает до 6,6 млн тонн нефти в год, после взрывов вспыхнул пожар. Его продукцию российские оккупанты используют для обеспечения своей военной логистики.

Также под удар попали объекты в Ростовской области. Пожар был зафиксирован на нефтяном терминале "Курганнефтепродукт" в Таганроге, а на нефтебазе "Азовнефтепродукт" в Азове раздались взрывы и поднялся дым. Оба предприятия армия РФ использует для хранения и распределения горючего.

Кроме того, Силы обороны атаковали комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области. Это предприятие перерабатывает около 7 млн тонн газового конденсата в год и задействовано в поставках российской армии.

Уничтожение флота и складов

Украинские силы нанесли значительный ущерб российскому флоту, поразив сразу 18 судов. Среди них:

13 танкеров;

3 сухогруза;

1 паром;

1 вспомогательное судно.

Все эти суда оккупанты использовали для транспортировки горюче-смазочных материалов и военных грузов, необходимых для ведения войны против Украины.

Кроме того, под ударом был склад горюче-смазочных материалов российских войск, расположенный в районе Розовки Запорожской области.

Сейчас окончательные результаты всех поражений и точная степень нанесенного врагу ущерба уточняются.