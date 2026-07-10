ua en ru
Пт, 10 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Генштаб подтвердил удар по одному из крупнейших НПЗ юга России

19:26 10.07.2026 Пт
2 мин
Под ударом также оказались сразу 13 российских танкеров
aimg Валерий Ульяненко
Генштаб подтвердил удар по одному из крупнейших НПЗ юга России Фото: украинский военный (facebook.com bsp.donbas)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Силы обороны Украины в ночь на 10 июля поразили 18 российских судов, несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и складов с горючим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Украинские военные в очередной раз атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае.

На территории предприятия, которое является одним из крупнейших на юге РФ и перерабатывает до 6,6 млн тонн нефти в год, после взрывов вспыхнул пожар. Его продукцию российские оккупанты используют для обеспечения своей военной логистики.

Также под удар попали объекты в Ростовской области. Пожар был зафиксирован на нефтяном терминале "Курганнефтепродукт" в Таганроге, а на нефтебазе "Азовнефтепродукт" в Азове раздались взрывы и поднялся дым. Оба предприятия армия РФ использует для хранения и распределения горючего.

Кроме того, Силы обороны атаковали комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области. Это предприятие перерабатывает около 7 млн тонн газового конденсата в год и задействовано в поставках российской армии.

Уничтожение флота и складов

Украинские силы нанесли значительный ущерб российскому флоту, поразив сразу 18 судов. Среди них:

  • 13 танкеров;
  • 3 сухогруза;
  • 1 паром;
  • 1 вспомогательное судно.

Все эти суда оккупанты использовали для транспортировки горюче-смазочных материалов и военных грузов, необходимых для ведения войны против Украины.

Кроме того, под ударом был склад горюче-смазочных материалов российских войск, расположенный в районе Розовки Запорожской области.

Сейчас окончательные результаты всех поражений и точная степень нанесенного врагу ущерба уточняются.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня заявил, что в стране-агрессоре не осталось нефтеперерабатывающих заводов, которые не находились бы под украинскими ударами.

Отметим, производство бензина в России покрывает лишь около 65% от сезонного спроса. В результате ударов украинских дронов остановились крупнейшие НПЗ страны-агрессора.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация НПЗ Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Послы ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера с Украиной
Послы ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера с Украиной
Аналитика
"Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Жизнь после ампутации не заканчивается". История иностранца, который ставит на ноги защитников