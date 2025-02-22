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Генштаб підтвердив удар по НПС в Краснодарському краї

Фото: Генштаб підтвердив удар СБУ по НПС в Краснодарському краї (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Служба безпеки України завдала удару по нафтоперекачувальній станції в Краснодарському краї Російської Федерації. Даний об'єкт обслуговував військові потреби ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 20 лютого завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ, яка обслуговує нафтопровід "Тихорецьк - Новоросійськ-2". 

Військові пояснили, що ці елементи нафтоперекачувальної інфраструктури залучені у забезпеченні окупаційної армії ворога.

"Для протидії нашим засобам ураження ворог застосовував наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52. Результати ураження уточнюються", - пояснили в Генштабі.

Удар по російських НПЗ

Нагадаємо, що раніше сьогодні джерела РБК-Україна повідомили, що дрони Служби безпеки України атакували нафтоперекачувальну станцію "Нововєлічковская" у Краснодарському краї, через що роботу НПС було зупинено.

Крім того, в ніч на 5 лютого росіяни також скаржилися на атаку дронів у Краснодарському краї. Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по міні-НПЗ "Албашнєфть". Після успішного влучання на об'єкті виникла пожежа.

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