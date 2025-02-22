Генштаб підтвердив удар по НПС в Краснодарському краї

За даними штабу, підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 20 лютого завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ, яка обслуговує нафтопровід "Тихорецьк - Новоросійськ-2".

Військові пояснили, що ці елементи нафтоперекачувальної інфраструктури залучені у забезпеченні окупаційної армії ворога.

"Для протидії нашим засобам ураження ворог застосовував наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52. Результати ураження уточнюються", - пояснили в Генштабі.