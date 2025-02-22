Генштаб подтвердил удар по НПС в Краснодарском крае

По данным штаба, подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 20 февраля нанесли поражение по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ, которая обслуживает нефтепровод "Тихорецк - Новороссийск-2".

Военные объяснили, что эти элементы нефтеперекачивающей инфраструктуры задействованы в обеспечении оккупационной армии врага.

"Для противодействия нашим средствам поражения враг применял наземные средства ПВО и вертолеты Ка-52. Результаты поражения уточняются", - пояснили в Генштабе.