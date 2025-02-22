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Генштаб подтвердил удар по НПС в Краснодарском крае

Фото: Генштаб подтвердил удар СБУ по НПС в Краснодарском крае (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Служба безопасности Украины нанесла удар по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае Российской Федерации. Данный объект обслуживал военные нужды врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По данным штаба, подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 20 февраля нанесли поражение по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ, которая обслуживает нефтепровод "Тихорецк - Новороссийск-2".

Военные объяснили, что эти элементы нефтеперекачивающей инфраструктуры задействованы в обеспечении оккупационной армии врага.

"Для противодействия нашим средствам поражения враг применял наземные средства ПВО и вертолеты Ка-52. Результаты поражения уточняются", - пояснили в Генштабе.

Удар по российским НПЗ

Напомним, что ранее сегодня источники РБК-Украина сообщили, что дроны Службы безопасности Украины атаковали нефтеперекачивающую станцию "Нововеличковская" в Краснодарском крае, из-за чего работа НПС была остановлена.

Кроме того, в ночь на 5 февраля россияне также жаловались на атаку дронов в Краснодарском крае. Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по мини-НПЗ "Албашнефть". После успешного попадания на объекте возник пожар.

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