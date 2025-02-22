Дрони СБУ знеструмили та зупинили нафтоперекачувальну станцію на Кубані, - джерела
Дрони Служби безпеки України атакували нафтоперекачувальну станцію "Нововєлічковская" у Краснодарському краї. Роботу НПС було зупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.
Як зазначають джерела РБК-Україна, атака дронів СБУ відбулася 20 лютого Нафтоперекачувальна станція "Нововєлічковская" є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані. Через неї йде постачання на Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи.
Удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція загорілася, відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти. На даний час росіяни встановлюють суму збитків.
"Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей РФ. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки РФ та ускладнює забезпечення російської армії паливом", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Атаки на НПЗ в Росії
Нагадаємо, що українські спецслужби з початку повномасштабної війни здійснили десятки операцій, атакуючи важливі для ворога об'єкти. Під удари потрапляють нафтопереробні заводи, нафтосховища, оборонні заводи тощо.
Так, в ніч на 5 лютого росіяни поскаржилися на атаку дронів у Краснодарському краї. Пізніші Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по міні-НПЗ "Албашнєфть". Після успішного влучання на об'єкті виникла пожежа.
Також цього місяця Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили безпілотних систем, Головне управління розвідки та Сили спеціальних операцій уразили Саратовський нафтопереробний завод.
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