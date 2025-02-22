Дрони СБУ знеструмили та зупинили нафтоперекачувальну станцію на Кубані, - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у спецслужбах.

Як зазначають джерела РБК-Україна, атака дронів СБУ відбулася 20 лютого Нафтоперекачувальна станція "Нововєлічковская" є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані. Через неї йде постачання на Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи.

Удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція загорілася, відбулося повне знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти. На даний час росіяни встановлюють суму збитків.

"Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей РФ. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки РФ та ускладнює забезпечення російської армії паливом", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.