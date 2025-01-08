Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Енгельсі: вона забезпечувала паливом аеродром

Сили оборони України атакували нафтобазу в російському Енгельсі 8 січня. База забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Українські воїни атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" в Енгельсі Саратовської області. Як відомо, у районі цілі фіксувалися численні вибухи, здійнялася масштабна пожежа. Місцева влада підтверджує влучання в "промисловий об’єкт".
Генштаб ЗСУ зазначає, що нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.
За операцією стояли підрозділи Головного управління розвідки Міноборони та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
"Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах", - йдеться у повідомленні.
Фото: Енгельс на карті (скриншот google.com/maps)
Аеродром "Енгельс-2" розташований біля однойменного міста Енгельс у Саратовської області. Відстань від цього аеродрому до найближчої території підконтрольної Україні становить близько 700 кілометрів.
"Енгельс-2" вважають однією з найбільших авіабаз в Росії. Там базуються стратегічні бомбардувальники, зокрема Ту-95МС і Ту-160.
Раніше ця авіабаза вже була атакована українськими спецслужбами. Так, 5 грудня 2022 року внаслідок вибухів зазнали ушкодження два Ту-95МС. За повідомленням ГУР Міноборони, авіабаза була атакована за допомогою безпілотників Ту-141 "Стриж", які були начинені вибухівкою.
Як повідомлялося, вночі 8 січня в Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про атаку дронів. За його словами, було пошкоджене промислове підприємство.
У мережі публікували кадри сильної пожежі. Російські пабліки писали, що було уражене нафтосховище на авіабазі.
Defense Express зазначає, що стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які базуються в Енгельсі, використовують особливе паливо Т-8В. За словами аналітиків, якщо під час атаки вдалось уразити резервуари з цим паливом, це дозволить певною мірою "приземлити" бомбардувальники Ту-160.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.