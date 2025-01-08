Генштаб підтвердив удар по нафтобазі в Енгельсі: вона забезпечувала паливом аеродром

Нічна атака на Енгельс

Як повідомлялося, вночі 8 січня в Енгельсі Саратовської області пролунали вибухи. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про атаку дронів. За його словами, було пошкоджене промислове підприємство.

У мережі публікували кадри сильної пожежі. Російські пабліки писали, що було уражене нафтосховище на авіабазі.

Defense Express зазначає, що стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160, які базуються в Енгельсі, використовують особливе паливо Т-8В. За словами аналітиків, якщо під час атаки вдалось уразити резервуари з цим паливом, це дозволить певною мірою "приземлити" бомбардувальники Ту-160.

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