Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе: она обеспечивала топливом аэродром

Силы обороны Украины атаковали нефтебазу в российском Энгельсе 8 января. База обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Украинские воины атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области. Как известно, в районе цели фиксировались многочисленные взрывы, произошел масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в "промышленный объект".
Генштаб ВСУ отмечает, что нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага.
За операцией стояли подразделения Главного управления разведки Минобороны и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
"Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам", - говорится в сообщении.
Фото: Энгельс на карте (скриншот google.com/maps)
Аэродром "Энгельс-2" расположен возле одноименного города Энгельс в Саратовской области. Расстояние от этого аэродрома до ближайшей территории подконтрольной Украине составляет около 700 километров.
"Энгельс-2" считают одной из крупнейших авиабаз в России. Там базируются стратегические бомбардировщики, в частности Ту-95МС и Ту-160.
Ранее эта авиабаза уже была атакована украинскими спецслужбами. Так, 5 декабря 2022 года в результате взрывов получили повреждения два Ту-95МС. По сообщению ГУР Минобороны, авиабаза была атакована с помощью беспилотников Ту-141 "Стриж", которые были начинены взрывчаткой.
Как сообщалось, ночью 8 января в Энгельсе Саратовской области прогремели взрывы. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об атаке дронов. По его словам, было повреждено промышленное предприятие.
В сети публиковали кадры сильного пожара. Российские паблики писали, что было поражено нефтехранилище на авиабазе.
Defense Express отмечает, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, которые базируются в Энгельсе, используют особое топливо Т-8В. По словам аналитиков, если во время атаки удалось поразить резервуары с этим топливом, это позволит в определенной степени "приземлить" бомбардировщики Ту-160.
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