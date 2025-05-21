Генштаб підтвердив удар по Болхівському заводу: що відомо про підприємство

Удари по території Росії

Україна під час повномасштабної війни завдає удари по території Росії, зосереджуючись на цілях, що мають стратегічне значення для ворога. Основна увага приділяється військовим об'єктам, інфраструктурі забезпечення та підприємствам, пов’язаним з ВПК.

Ці дії спрямовані на ослаблення логістичних ланцюгів, ускладнення постачання озброєння та порушення виробничих процесів, які підтримують воєнні дії проти України.

Нещодавно далекобійні дрони Служби безпеки України (СБУ) атакували два заводи ВПК в російському тилу - "Базальт" та "Сплав".

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