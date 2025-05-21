Генштаб подтвердил удар по Болховскому заводу: что известно о предприятии

Удары по территории России

Украина во время полномасштабной войны наносит удары по территории России, сосредотачиваясь на целях, имеющих стратегическое значение для врага. Основное внимание уделяется военным объектам, инфраструктуре обеспечения и предприятиям, связанным с ВПК.

Эти действия направлены на ослабление логистических цепей, усложнение поставок вооружения и нарушение производственных процессов, которые поддерживают военные действия против Украины.

Недавно дальнобойные дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали два завода ВПК в российском тылу - "Базальт" и "Сплав".

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