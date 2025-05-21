Генштаб підтвердив удар по Болхівському заводу: що відомо про підприємство

Сили безпілотних систем Збройних сил України (ЗСУ) й інші складові Сил оборони завдали успішного ураження по Болхівському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Завод постачає свою продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу (ВПК) Росії, які пов'язані з виробництвом літаків компанії "Сухой", ракет "Іскандер" і "Кинджал". Попри санкції підприємство щорічно виробляє майже 3 мільйони приладів, а працює на ньому близько 700 осіб.

Як пише Генштаб, Болхівський завод є провідним підприємством країни-терориста в галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроїв і компонентів.

Удари по території Росії

Україна під час повномасштабної війни завдає удари по території Росії, зосереджуючись на цілях, що мають стратегічне значення для ворога. Основна увага приділяється військовим об'єктам, інфраструктурі забезпечення та підприємствам, пов’язаним з ВПК.

Ці дії спрямовані на ослаблення логістичних ланцюгів, ускладнення постачання озброєння та порушення виробничих процесів, які підтримують воєнні дії проти України.

Нещодавно далекобійні дрони Служби безпеки України (СБУ) атакували два заводи ВПК в російському тилу - "Базальт" та "Сплав".

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