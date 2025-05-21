Генштаб подтвердил удар по Болховскому заводу: что известно о предприятии

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие составляющие Сил обороны нанесли успешное поражение по Болховскому заводу полупроводниковых приборов в Орловской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Завод поставляет свою продукцию как минимум 19 предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) России, которые связаны с производством самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал". Несмотря на санкции предприятие ежегодно производит почти 3 миллиона приборов, а работает на нем около 700 человек.

Как пишет Генштаб, Болховский завод является ведущим предприятием страны-террориста в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов.

Удары по территории России

Украина во время полномасштабной войны наносит удары по территории России, сосредотачиваясь на целях, имеющих стратегическое значение для врага. Основное внимание уделяется военным объектам, инфраструктуре обеспечения и предприятиям, связанным с ВПК.

Эти действия направлены на ослабление логистических цепей, усложнение поставок вооружения и нарушение производственных процессов, которые поддерживают военные действия против Украины.

Недавно дальнобойные дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали два завода ВПК в российском тылу - "Базальт" и "Сплав".

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