Генштаб подтвердил удар по Болховскому заводу: что известно о предприятии
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие составляющие Сил обороны нанесли успешное поражение по Болховскому заводу полупроводниковых приборов в Орловской области России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Что известно о заводе
Как пишет Генштаб, Болховский завод является ведущим предприятием страны-террориста в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов.
Основными направлениями предприятия являются производство:
- полупроводниковых приборов;
- микроэлектроники;
- силовой электроники;
- диодов и диодных сборок;
- микросхем для импульсных источников питания;
- оптоэлектронных коммутаторов;
- сервоприводов.
Завод поставляет свою продукцию как минимум 19 предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) России, которые связаны с производством самолетов компании "Сухой", ракет "Искандер" и "Кинжал". Несмотря на санкции предприятие ежегодно производит почти 3 миллиона приборов, а работает на нем около 700 человек.
"Подтверждено достижение района цели десятью единицами БпЛА. Зафиксирован пожар. Подробная информация о последствиях поражения объекта уточняется", - добавляет Генштаб.
Удары по территории России
Украина во время полномасштабной войны наносит удары по территории России, сосредотачиваясь на целях, имеющих стратегическое значение для врага. Основное внимание уделяется военным объектам, инфраструктуре обеспечения и предприятиям, связанным с ВПК.
Эти действия направлены на ослабление логистических цепей, усложнение поставок вооружения и нарушение производственных процессов, которые поддерживают военные действия против Украины.
Недавно дальнобойные дроны Службы безопасности Украины (СБУ) атаковали два завода ВПК в российском тылу - "Базальт" и "Сплав".
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