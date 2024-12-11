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Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області, є влучання

Ілюстративне фото: Генштаб підтвердив нічну атаку на нафтобазу у Брянській області ( t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 11 грудня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України (ЗСУ) та Головного управління розвідки (ГУР) завдали успішного удару по нафтобазі у Брянській області Російської Федерації (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Зазначається, що атаку було здійснено проти нафтобази "Брянськ" - наливного пункту нафтопроводу "Дружба". Її функцією є прийом, зберігання, розподіл, а також відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт. У тому ж числі нафтобаза активно використовується для постачання окупаційній армії ворога. 

"За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа. Результати бойової роботи уточнюються", - додає Генштаб. 

Атаки на НПЗ Росії 

Під час повномасштабної війни Україна здійснила низку успішних атак на нафтопереробні заводи (НПЗ) та іншу критичну інфраструктуру в Росії. Такі удари мали стратегічну мету: знизити здатність ворога підтримувати свою військову машину, зокрема постачання пального для військової техніки.

Такі операції також мають психологічний і дипломатичний ефект, підриваючи впевненість Росії у власній безпеці на її території.

Наприклад, як повідомляли джерела РБК-Україна, у ніч на 8 листопада в рамках операції ГУР було уражено нафтопереробний завод у Саратові

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Російська ФедераціяБрянська областьГенштаб ВСУВійна в Україні