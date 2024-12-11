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Генштаб подтвердил ночную атаку на нефтебазу в Брянской области, есть попадания

Иллюстративное фото: Генштаб подтвердил ночную атаку на нефтебазу в Брянской области ( t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 11 декабря подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Главного управления разведки (ГУР) нанесли успешный удар по нефтебазе в Брянской области Российской Федерации (РФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что атака была осуществлена против нефтебазы "Брянск" - наливного пункта нефтепровода "Дружба". Ее функцией является прием, хранение, распределение, а также отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. В том же числе нефтебаза активно используется для снабжения оккупационной армии врага. 

"По имеющейся информации есть попадание по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар. Результаты боевой работы уточняются", - добавляет Генштаб. 

Атаки на НПЗ России

Во время полномасштабной войны Украина осуществила ряд успешных атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и другую критическую инфраструктуру в России. Такие удары имели стратегическую цель: снизить способность врага поддерживать свою военную машину, в частности поставки топлива для военной техники.

Такие операции также имеют психологический и дипломатический эффект, подрывая уверенность России в собственной безопасности на ее территории.

Например, как сообщали источники РБК-Украина, в ночь на 8 ноября в рамках операции ГУР был поражен нефтеперерабатывающий завод в Саратове

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