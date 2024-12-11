Генштаб подтвердил ночную атаку на нефтебазу в Брянской области, есть попадания

Отмечается, что атака была осуществлена против нефтебазы "Брянск" - наливного пункта нефтепровода "Дружба". Ее функцией является прием, хранение, распределение, а также отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. В том же числе нефтебаза активно используется для снабжения оккупационной армии врага.

"По имеющейся информации есть попадание по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар. Результаты боевой работы уточняются", - добавляет Генштаб.

Атаки на НПЗ России

Во время полномасштабной войны Украина осуществила ряд успешных атак на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и другую критическую инфраструктуру в России. Такие удары имели стратегическую цель: снизить способность врага поддерживать свою военную машину, в частности поставки топлива для военной техники.

Такие операции также имеют психологический и дипломатический эффект, подрывая уверенность России в собственной безопасности на ее территории.

Например, как сообщали источники РБК-Украина, в ночь на 8 ноября в рамках операции ГУР был поражен нефтеперерабатывающий завод в Саратове.