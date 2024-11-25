Генштаб підтвердив нічні удари по низці областей Росії, є успішне ураження

"У ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії", - пише Генштаб.

Згідно з підтвердженою інформацією є ураження нафтобази в Калузькій області. Результати інших ударів наразі уточнюються.

Нічні удари по Росії 25 листопада

Цієї ночі у Калузькій та Курській областях Росії працювала ППО. Зокрема про "приліт" повідомлялось у Калузі. Як пишуть ЗМІ, було уражено місцеву нафтобазу "Калуганафтопродукт".

Зокрема вибухи лунали й у Курську.

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, окрім нафтобази було атаковано й завод "Тайфун".