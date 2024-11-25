UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Генштаб підтвердив нічні удари по низці областей Росії, є успішне ураження

Ілюстративне фото (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 25 листопада Сили оборони завдали ударів по важливих об'єктах Російської Федерації (РФ). Були атаковані Брянська, Калузька й Курські області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"У ніч на 25 листопада 2024 підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії", - пише Генштаб. 

Згідно з підтвердженою інформацією є ураження нафтобази в Калузькій області. Результати інших ударів наразі уточнюються. 

Нічні удари по Росії 25 листопада 

 Цієї ночі у Калузькій та Курській областях Росії працювала ППО. Зокрема про "приліт" повідомлялось у Калузі. Як пишуть ЗМІ, було уражено місцеву нафтобазу "Калуганафтопродукт". 

Зокрема вибухи лунали й у Курську. 

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, окрім нафтобази було атаковано й завод "Тайфун".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна в Україні