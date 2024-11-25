Генштаб подтвердил ночные удары по ряду областей России, есть успешное поражение

"В ночь на 25 ноября 2024 подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России", - пишет Генштаб.

Согласно подтвержденной информации есть поражение нефтебазы в Калужской области. Результаты других ударов пока уточняются.

Ночные удары по России 25 ноября

Этой ночью в Калужской и Курской областях России работала ПВО. В частности о "прилете" сообщалось в Калуге. Как пишут СМИ, была поражена местная нефтебаза "Калуганефтепродукт".

В частности взрывы раздавались и в Курске.

По словам главы Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, кроме нефтебазы был атакован и завод "Тайфун".