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Генштаб підтвердив нічне ураження нафтобази "Атлас" у Росії

Ілюстративне зображення (t.me/mchs_official)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони України, у ніч на 29 листопада, завдали удару по нафтобазі "Атлас", що розташований в Ростовської області Російської Федерації (РФ). Зокрема уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу (ЗРК) "Бук-М3" у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Нафтобаза "Атлас" 

Внаслідок удару виникла пожежа на території нафтобази, фіксується щонайменше два осередки займання. 

Як зазначили в Генштабі, "Атлас" вже зазнавав атаки влітку 2024-го. Нафтобаза є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для російських військових. 

РЛС ЗРК "Бук-М3" 

У тому ж числі було знищено РЛС ЗРК "Бук-М3", який перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області. 

Вибухи у Ростовській області 

Цієї ночі у Ростовській області пролунали вибухи на тлі повітряної атаки дронів. Пізніше стало відомо про пожежу біля міста Каменськ-Шахтинський на нафтобазі "Атлас".

Місцеві чиновники стверджували нібито про "збиття", а також "знешкодження" засобами радіолокаційної боротьби тридцяти дронів під час відбиття "масованої повітряної атаки".

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Генштаб ВСУ