Генштаб підтвердив нічне ураження нафтобази "Атлас" у Росії

Нафтобаза "Атлас"

Внаслідок удару виникла пожежа на території нафтобази, фіксується щонайменше два осередки займання.

Як зазначили в Генштабі, "Атлас" вже зазнавав атаки влітку 2024-го. Нафтобаза є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для російських військових.

РЛС ЗРК "Бук-М3"

У тому ж числі було знищено РЛС ЗРК "Бук-М3", який перебував на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Вибухи у Ростовській області

Цієї ночі у Ростовській області пролунали вибухи на тлі повітряної атаки дронів. Пізніше стало відомо про пожежу біля міста Каменськ-Шахтинський на нафтобазі "Атлас".

Місцеві чиновники стверджували нібито про "збиття", а також "знешкодження" засобами радіолокаційної боротьби тридцяти дронів під час відбиття "масованої повітряної атаки".