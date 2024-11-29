RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Генштаб подтвердил ночное поражение нефтебазы "Атлас" в России

Иллюстративное изображение (t.me/mchs_official)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны Украины, в ночь на 29 ноября, нанесли удар по нефтебазе "Атлас", расположенной в Ростовской области Российской Федерации (РФ). В частности поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Нефтебаза "Атлас"

В результате удара возник пожар на территории нефтебазы, фиксируется как минимум два очага возгорания. 

Как отметили в Генштабе, "Атлас" уже подвергался атаке летом 2024-го. Нефтебаза является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для российских военных. 

РЛС ЗРК "Бук-М3" 

В том же числе была уничтожена РЛС ЗРК «Бук-М3», который находился на временно оккупированной территории Запорожской области. 

Взрывы в Ростовской области 

Этой ночью в Ростовской области прогремели взрывы на фоне воздушной атаки дронов. Позже стало известно о пожаре возле города Каменск-Шахтинский на нефтебазе "Атлас".

Местные чиновники утверждали якобы о "сбитии", а также "обезвреживании" средствами радиолокационной борьбы тридцати дронов во время отражения «массированной воздушной атаки".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ