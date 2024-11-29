Генштаб подтвердил ночное поражение нефтебазы "Атлас" в России

Нефтебаза "Атлас"

В результате удара возник пожар на территории нефтебазы, фиксируется как минимум два очага возгорания.

Как отметили в Генштабе, "Атлас" уже подвергался атаке летом 2024-го. Нефтебаза является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для российских военных.

РЛС ЗРК "Бук-М3"

В том же числе была уничтожена РЛС ЗРК «Бук-М3», который находился на временно оккупированной территории Запорожской области.

Взрывы в Ростовской области

Этой ночью в Ростовской области прогремели взрывы на фоне воздушной атаки дронов. Позже стало известно о пожаре возле города Каменск-Шахтинский на нефтебазе "Атлас".

Местные чиновники утверждали якобы о "сбитии", а также "обезвреживании" средствами радиолокационной борьбы тридцати дронов во время отражения «массированной воздушной атаки".